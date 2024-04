Z igralcem manj Olimpija ni bila kos razigranemu Mariboru

Osrednji derbi v slovenskem nogometnem prostoru znova ni razočaral, z igro je navdušil predvsem prvi polčas, zmaga z 2:1 pa odhaja na Štajersko. Mariborčani so zasluženo slavili po premoči v drugem polčasu, Ljubljančanom je krila spodrezal rdeči karton Justasa Lasickasa.

Na začetku tekme so pred lepo polnimi tribunami, gledalci so pripravili lepo in glasno kuliso, prevladovali zeleno-beli, ki so visoko pritisnili na zadnjo vrsto Maribora, vijolični pa so imeli z zadrževanjem žoge nekaj težav. Igra je potekala med obema kazenskima prostoroma, nevarnejši so bili domačini, nekajkrat je zapretil Raul Alexander Florucz, v vodstvo pa je Olimpijo v šesti minuti popeljal Nemanja Motika.

Veselje Mariborčanov po drugem zadetku. Leon Vidic/delo

V drugi polovici prvega polčasa je Maribor vzpostavil ravnotežje, Arnel Jakupović je stresel prečko, mreže mu ni uspelo. Nato je Ante Šimundža med premorom v slačilnici pustil Maksa Barišića in Marka Strajnarja, v igro sta prišla Marko Božič in Martin Milec in vijolični so zagospodarili na igrišču. Po lepi globinski podaji Jakupovića je Jan Repas poiskal Josipa Iličića v petmetrskem prostoru, njegov strel je Matevž Vidovšek še uspel odbiti, a naravnost na noge Hillalu Soudaniju, ki je izid na derbiju izenačil.

Nato je v 69. minuti Lasickas grdo štartal z dvignjenim podplatom in zasluženo prejel rdeči karton, Maribor pa je številčno prednost izkoristil in Olimpijo stisnil pred njihov kazenski prostor. Domačini so dihali na škrge, Maribor pa je do vodstva z 2:1 prišel tudi z malo sreče, strel Repasa z roba kazenskega prostora se je odbil od Marcela Ratnika in presenetil Vidovška. Nato je Maribor v zadnjih 15 minutah brez večjih težav le še nadzoroval dogajanje na igrišču in na gostujočem, vijoličnem delu tribune se je začelo slavje.

Na tribunah niso manjkali pirotehnični vložki, a je derbi minil brez izgredov. Foto Leon Vidic

Pod črto smo pospremili zanimivo, atraktivno, na trenutke tudi agresivno igro, torej vse, kar derbi lahko ponudi. Sodnik Martin Matoša, ki je prvič delil pravico na derbiju, je želel tekočo igro in ni bil »hiter na piščalki«, a mu je do konca tekme uspelo ohraniti enak kriterij na obeh straneh.

Tudi hiter pogled v statistiko kaže na premoč Maribora - posest žoge 40:60, streli 11:17, na gol 6:6, napadi 97:140.