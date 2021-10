Za Benjaminom Verbičem je najtežje obdobje v karieri

Slovenska nogometna reprezentanca začenja danes v Kidričevem priprave za naslednji tekmi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022. V petek bo gostovala na Malti, v ponedeljek pa bo v Mariboru gostila Rusijo. Do konca kvalifikacij za Slovenijo štejejo le še zmage, na pomoč je priskočil tudi povratnik Benjamin Verbič, ki mu je v zadnjem obdobju življenje grenila poškodba mišice. A je kljub temu bolj ali manj normalno vadil s soigralci pri kijevskem Dinamu.



»Zdaj lahko končno rečem, da je poškodba preteklost. Za mano je najtežje obdobje v karieri, ampak sem to prebrodil, tako da sem zdaj spet zdrav,« je na spletni novinarski konferenci povedal Verbič in pojasnil, da je za njim najtežje obdobje predvsem zaradi tega, ker običajno po poškodbi veš, koliko časa boš odsoten, pri njem pa se je to vleklo. »Ko sem se vrnil, sem se spet poškodoval in tako naprej. Psihološko je bilo težko,« je priznal nogometaš, za katerega je selektor Matjaž Kek ob predstavitvi seznama dejal, da je eden od tistih, ki lahko poskrbi za večjo bojevitost na igrišču.



»Pokazati moramo značaj, tudi na igrišču. Malte ne gre podcenjevati, saj je že vzela točke v naši skupini, tako da bo zagotovo zahtevna tekma. Potem bo sledil še dvoboj z Rusijo. Zagotovo bo treba igrati agresivneje, odločneje. Dihati moramo kot eno, saj lahko Slovenija le na takšen način naredi kakšen uspeh,« je poudaril Verbič, ki je v obdobju, ko ga ni bilo zraven, pozorno spremljal igre slovenske vrste.



»Neposredno nisem bil vpleten, bil pa sem največji navijač. Bilo je veliko svetlih točk, na žalost pa se je potem zgodila Hrvaška. Tudi meni je bilo težko. Kot da bi sam izgubil tekmo. A zdaj sem se vrnil nastrojen, da dokažem, da lahko igram. Dal bom vse od sebe, da pomagam reprezentanci,« je obljubil naš dolgoletni reprezentant.

Upa, da bo že ob ognjenem krstu dobil priložnost

Eden tistih, ki ga je Kek prav tako izpostavil kot bojevitega nogometaša, je tudi kapetan Olimpije in novinec v članski vrsti Timi Max Elšnik. »Za zdaj je vse super, precej fantov poznam že iz mlajših selekcij, tako da sem zelo vesel, da sem tukaj,« je uvodoma povedal prve vtise ob prihodu med reprezentančne člane.



Čeprav je prvič v članski vrsti, vseeno upa, da bo dobil priložnost na kateri od prihajajočih tekem. »Zagotovo upam, da dobim minutažo in se selektorju dokažem tudi na igrišču. Menim, da je vsak poklican z razlogom, upam, da bom tudi jaz pomagal k dobremu rezultatu. Veliko pa mi pomeni že to, da sem prvič v članski reprezentanci,« je še povedal Elšnik, ki ga s soigralci danes ob 17.30 čaka trening v Kidričevem, kjer bodo začeli piliti formo za kvalifikacije.



Ta bo morala biti na visoki ravni, saj nujno potrebujejo točke. V skupini H namreč po šestih kolih vodita Hrvaška in Rusija s po 13 točkami, Slovaška jih ima devet, Slovenija sedem, Malta in Ciper pa po štiri. Slovenija se bo z Malto pomerila v petek, 8. oktobra, ob 20.45, z Rusijo pa v ponedeljek, 11. oktobra, prav tako ob 20.45. Rusija je na lestvici Svetovne nogometne zveze (FIFA) na 37., Slovenija na 64. in Malta na 171. mestu.



Z Rusijo se je Slovenija v teh kvalifikacijah že pomerila v gosteh in izgubila z 1:2, Malto pa je v začetku septembra doma premagala z 1:0.

