Za Dembeleja evropsko prvenstvo že končano

Francoska nogometna zveza (FFF) je v izjavi za javnost potrdila, da si je napadalec Barcelone Ousmane Dembele težje poškodoval koleno in da na letošnjem evropskem prvenstvu ne bo več nastopil.

.

Ekipa svetovnih prvakov nekdanjega zvezdnika dortmundske Borussie, ki ima po prestopu k Barci številne težave s poškodbami, tudi ne more več zamenjati z novim igralcem.



Dembele je predčasno končal sobotno tekmo z Madžarsko (1:1), potem ko je kot menjava za Adriena Rabiota odigral le trideset minut. Podrobnejši pregled je v nedeljo razkril, da bo zanj potrebno daljše okrevanje, so še zapisali pri FFF.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: