Za dvoboj Cristiano-Messi bi lahko prodali več milijonov vstopnic

ESPN je poročal, da so organizatorji prijateljskega obračuna med kombinirano zasedbo savdskih prvoligašev Al Nasra in Al Hilala ter Paris Saint-Germainom v spletni čakalnici za nakup vstopnic v nekem trenutku našteli 2 milijona zahtevkov. To bo tekma, na kateri bo na savdskih zelenicah debitiral portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo, ki se bo pomeril z junakoma lanskega svetovnega prvenstva v Katarju, dolgoletnim rivalom Argentincem Lionelom Messijem in Francozom Kylianom Mbappejem.

Član francoskih prvakov je seveda tudi brazilski zvezdnik Neymar, vse našteto pa je poskrbelo za nogometno evforijo v državi, ki bo ta konec tedna gostila tudi finale španskega superpokala med velikima rivaloma madridskim Realom in Barcelono.

Tudi ekshibicijski obračun s PSG bo gostil nacionalni štadion Kralja Fahda v Riadu, vseh 68.000 vstopnic pa naj bi hipoma pošlo. Ronaldo in Messi sta se zadnjič sicer pomerila decembra 2020 v skupinskem delu lige prvakov, ko je Ronaldo zablestel z dvema goloma ob visoki zmagi belo-črnih na Camp Nouu (3:0). Stara znanca s španskih in mednarodnih zelenic sta se v različnih tekmovanjih pomerila 36-krat, 16 zmag ima Messi, 11 pa Ronaldo, Argentinec je dosegel tudi gol več (22:21) od Portugalca.

Organizatorji eno od vstopnic za tekmo ponujajo tudi na javni dražbi, v vodstvu je trenutni savdski nepremičninski mogotec Mušref Al-Ghamdi (podjetje AqarOne), ki je pripravljen za dragoceni košček papirja odšteti 2,66 milijona ameriških dolarjev. Zmagovalec dražbe se bo lahko udeležil tudi podelitve nagrad po tekmi, vstopil v obe slačilnici in seveda spoznal vse zvezdnike evropskega in svetovnega nogometa.