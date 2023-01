Za dvoboj Messija in Ronalda odštel 2,4 milijona evrov

Posebna vstopnica za torkovo prijateljsko nogometno tekmo, na kateri se bosta pomerili združena savdska ekipa pod vodstvom Cristiana Ronalda in Paris Saint-Germain Lionela Messija, je na dobrodelni dražbi prinesla 2,4 milijona evrov.

»Čestitam, moj brat Mušaraf-Al-Gamdi. Deset milijonov rialov za dobrodelne namene in dobrodelno platformo,« je na twitterju zapisal Turki al-Šejk, svetovalec kraljevega dvora.

Tako imenovana »vstopnica, ki presega domišljijo« vključuje dostop do garderob po tekmi in priložnosti za srečanje z Messijem, Ronaldom in drugimi zvezdniki.

Sedemkratni dobitnik zlate žoge in svetovni prvak z Argentino Messi se je nazadnje na igrišču pomeril s Portugalcem Ronaldom leta 2020, ko je še igral za Barcelono, Ronaldo pa za Juventus, ki je na Camp Nouu v dvoboju skupinskega dela lige prvakov z goloma Portugalca slavil s 3:0. Ronaldo se je nedavno pridružil savdskemu Al Nasru do leta 2025, pogodba pa je domnevno vredna več kot 200 milijonov evrov.