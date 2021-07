Anglija vodi v podaljšku proti Danski

Raheem Sterling je bil najbolj zaslužen za angleško izenačenje in tudi drugi gol. FOTO: Andy Rain/AFP

Danci verjamejo v ponovitev uspeha iz leta 1992. FOTO: Andy Rain/AFP

Britanski premier Boris Johnson in njegova žena Carrie sta bila med ugledneži na VIP tribuni. FOTO: Carl Recine/AFP

Kdo so bo v nedeljo v velikem finalu eura 2020 pomeril z Italijani? To bo znano po drugi polfinalni tekmi med Anglijo in Dansko, ki sta na Wembleyju začela tekmo ob 21. uri. Hladna prha za domačine se je zgodila v 31. minuti, ko je iz prostega strela za Skandinavce lepo zadelV 40. minuti je Anglija izenačila, predje posredoval kapetan, vendar je žogo poslal v lastno mrežo – 1:1. Ob polčasu je bilo izenačeno in tudi po šestih minutah sodnikovega podaljška rednega dela ni bilo odločitve. Tako kot večer prej med Italijo in Španijo je tekma šla v podaljšek.V njem je imela Anglija veliko premoč, ki jo je kronal Sterling in izsilil 11-metrovko. Kapetanje sicer zadel vratarja, ampak ostal zbral in po odbitku v 104. minuti zadel za 2:1.Favoriti so Angleži, ki še nikdar niso osvojili evropskega naslova. Toda Danci, presenetljivi prvaki iz leta 1992, so odločeni, da bodo ponovili podvig tudi za nesrečnega, ki so ga izgubili na prvi tekmi EP in okreva po zastoju srca.V ekipi selektorjanajveč pričakujejo od udarnega napadalnega dvojca. Anglija na tem EP do zadetka Damsgaarda še ni prejela gola. Danska pa je izgubila prvi dve tekmi, a potem pokazala odličen nogomet in tudi danes pokazala moštveni duh, ko se je večino časa branila.Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips, Mount, Saka; Sterling, Kane;Schmeichel; Kjaer, Christensen, Vestergaard; Stryger Larsen, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Dolberg, Brathwaite, Damsgaard.