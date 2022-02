Za nove nogometaše odšteli 355 milijonov evrov

Angleški prvoligaški nogometni klubi so v zimskem prestopnem roku za okrepitve porabili skoraj 355 milijonov evrov, kar je druga najvišja vsota v zgodovini januarskih prestopnih rokov. Prihodi Luisa Diaza k Liverpoolu, Bruna Guimaraesa k Newcastlu in Rodriga Bentancurja k Tottenhamu v zadnjih dneh so močno dvignili skupno vsoto prestopov, ki sodeč po svetovalni družbi Deloitte znaša 354 milijonov evrov.

Januarska številka iz leta 2018, torej 516 milijonov evrov, ostaja rekordna, toda letošnja je na primer več kot štirikrat večja od lanskih 84 milijonov evrov, ko je na prestopno aktivnost močno vplivala koronska kriza. Med večjimi prestopi je že omenjen Diazov k Liverpoolu za več kot 40 milijonov evrov, kolikor je znašal tudi Guimaraesov k Newcastlu. Slednji je sicer precej vložil v ekipo, med drugim je za 30 milijonov evrov kupil novozelandskega napadalca Chrisa Wooda, za 14 milijonov pa Kierana Trippierja.

Tudi v drugih ligah vedno več vlagajo v nove igralce

Predstavnik Deloitta Dan Jones je pojasnil, da tudi druge večje lige vedno več zapravljajo, a da so prav angleški klubi daleč spredaj, porabili so namreč 180 milijonov evrov več kot najbližji zasledovalci – italijanski prvoligaši. Pet največjih evropskih lig, torej angleška, italijanska, španska, nemška in francoska, je v zimskem prestopnem roku porabilo 735 milijonov bruto, kar je precej več kot prejšnjega januarja, ko je bilk znesek 460 milijonov evrov.