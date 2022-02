Za prvaka le Maribor in Olimpija, Koper ne

V nadaljevanju preberite:

S sredino zaostalo tekmo 17. kola med Olimpijo in Muro se začenja drugi del sezone nogometnega prvenstva, ki bo zanimiv in razburljiv v bitki za prvaka in za obstanek. Kapetani desetih klubov so predstavili pričakovanja in razkrili napovedi, dotaknili pa so se tudi vse večjega števila tujcev v 1. SNL.