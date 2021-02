Zadetek Ililčića ni pomagal Atalanti, ki je zapravila prednost 3:0

Italijansko prvenstvo, sobotne tekme 21. kola

Nogometaši Atalante so si v 21. kolu italijanskega prvenstva privoščili spodrsljaj proti Torinou. Po dobrih 21 minutah so vodili že s tremi goli prednosti, na koncu pa osvojili le točko (3:3).Za moštvo iz Bergama se je tekma začela izvrstno. Slovenski reprezentantje v 14. minuti zadel po odlični podaji. Sodniki so najprej njegov gol razveljavili zaradi prepovedanega položaja, po ogledu posnetka pa so ga priznali.Atalanta je v naslednjih sedmih minutah zadela še dvakrat,je v 19. minuti povišal na 2:0,pa v 21. minuti že na 3:0.Gostje so se hitro vrnili v igro in do konca polčasa zadeli dvakrat. V 42. minuti so imeli na voljo enajstmetrovko, pri kateri je dobro posredovalin ustavil strel, a ta je bil prvi pri odbiti žogi in jo je iz drugega poskusa poslal pod prečko.Torino je v prvi minuti sodniškega dodatka zadel še drugič. Ob pravem obleganju vrat jestresel prečko, žogo pa je nato v gol zabilGostje so vrnitev dokončali v 84. minuti.je izvedel prosti strel in odlično podal proti golu,pa je natančno meril z glavo in postavil končni izid tekme.Atalanta - Torino 3:3 (Iličić 14., Gosens 19., Muriel 21.; Belotti 42., Bremer 45+1, Bonazzoli 84.)Iličić je za Atalanto igral do 58. minuteSassuolo - Spezia 1:2 (Caputo 25.; Erlić 39., Gyasi 78.)Juventus - Roma (18)Genoa - Napoli (20.45)