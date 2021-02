Zadišala mu je marihuana

Nekoč je igral za velikane italijanskega nogometa Juventus, Inter, Romo in Parmo, zdaj je 46-letni Luigi Sartor v hišnem priporu in čaka na sojenje, ker je nezakonito prideloval marihuano za »zdravljenje«. Upokojeni branilec si je drugo kariero osmisli na drugi strani zakona, pred desetimi leti se je znašel v aferi nelegalnih stavnic, a je zaradi zastaranja postopka leta 2019 ušel kazni.



Sartor je s partnerjem v zaledju Parme v hribih v rastlinjaku v zapuščeni hiši gojil opojno travo. Policisti so postali sumničavi, ker so bili stroški za elektriko visoki, iz hiše je »dišalo«, ponoči pa so se iz sicer zaprte hiše videli utrinki svetlobe. Toda prijeli so ga šele po premetenem simuliranem pregledu njegovega avtomobila, v katerem so zaznali enako aromo marihuane, kot je bila v rastlinjaku. Finančna policija je zasegla za približno 20 kilogramov marihuane.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: