Zadnje mednarodno dejanje znanega moža v črnem

Nemški nogometni sodnik Felix Brych sodi med najbolj znane može v črnem pod dežnikom Evropske nogometne zveze (Uefe). V dosedanjem delu kariere je delil pravico na 766 nogometnih tekmah – največ (307) jih je zbral v nemškem prvenstvu bundesliga, veliko tudi v Uefini ligi prvakov. Današnji derbi med madridskim Realom in Interjem bo že njegova 69. tekma v ligi prvakov, s čemer jih bo zbral največ med vsemi sodniki.

To bo hkrati tudi zadnje mednarodno dejanje 46-letnega odvetnika in doktorja prava iz Münchna, ki se lahko ponosno ozre nazaj. V kartoteki ima finale evropske lige iz leta 2014, ko sta se merila Sevilla in Benfica, kot tudi finale lige prvakov iz leta 2017 v Cardiffu, kjer je madridski Real premagal moštvo Juventusa. Brychova kariera resda ni brezmadežna.

Rusijo 2018 zapustil po tekmi med Švico in Srbijo

Svetovno prvenstvo 2018 v Rusiji je zapustil po prvi tekmi, potem ko v kontroverznem derbiju med Švico in Srbijo – zavoljo številnih igralcev albanskih korenin v ekipi Švice – ni dosodil očitne enajstmetrovke nad srbskim napadalcem Aleksandrom Mitrovićem. Končal je vendarle na lepši način: na letošnjem euru 2020 je sodil na treh tekmah, vključno na spektakularnem polfinalu med Španijo in poznejšo zmagovalko turnirja Italijo na londonskem Wembleyju.