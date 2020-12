Sedem golov v Sežani, zmaga Kopra

Standings provided by SofaScore LiveScore

Devetnajsto kolo v 1. SNL sta že ob 13. uri odprla Tabor Sežana in Koper, na tekmi je padlo kar sedem golov, zmage s 4:3 pa so se veselili gostje z Obale.Sežanska ekipa je na domačem igrišču prvič v sezoni izgubila. Njen niz je prekinil Koper, ki je večino dela opravil že v prvem polčasu. Izbranci, ki so ostali na četrtem mestu, so se tako pobrali po dveh zaporednih porazih, Sežance, ki so šesti, pa so ugnali drugič na treh medsebojnih tekmah sezone.Danes bo še tekma med Olimpijo in Gorico, jutri bodo še preostale tri tekme, vodilni Maribor bo gostil zadnjeuvrščeni Aluminij, derbi kola bo v Celju med državnimi in pokalnimi prvaki.To bodo zadnje tekme v tem letu, prvenstvo se bo nadaljevalo 20. februarja. Maribor si je že zagotovil naslov jesenskega prvaka.CB24 Tabor Sežana - Koper 3:4 (1:4)18.10 Olimpija - Gorica13.00 Domžale - Bravo15.00 Celje - Mura17.15 Maribor - Aluminij