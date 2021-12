Zadnji na trenerski stolček vrnil starega znanca

Po sklenitvi sodelovanja s splitskim Hajdukom so se pri slovenskem nogometnem prvoligašu Kalcer Radomlje odločili za spremembe v vodstvu kluba. Dosedanji trener Rok Hanžič je postal vodja akademije, njegovo mesto pa je zasedel dosedanji športni direktor Nermin Bašić, ki je pred tremi leti že vodil Radomljane v 2. SNL.

Naloge športnega direktorja bo pri zadnjeuvrščeni ekipi državnega prvenstva odslej opravljal Andro Fistonić, ki je prišel iz Splita, poslovni direktor pa bo Grega Marinšek. Predsednik kluba ostaja Matjaž Marinšek.

Rok Hanžič ne bo več trener, temveč vodja kademije. FOTO: Blaž Samec

V Radomljah želijo v prihodnosti več dela posvetiti razvoju mladih igralcev, kar je glavni razlog za spremembe.

»Prepričani smo, da bomo s spremembami najbolje izkoristili potencial posameznikov in postavili temelje za nadaljnjo rast kluba v skladu z novo vizijo in strategijo. Želimo napraviti rezultatski napredek in se uveljaviti kot stabilen profesionalen klub z dolgoročnimi cilji,« so zapisali na spletni strani NK Radomlje.