Zaljubili so se v svoje Azzurre

Nogometna reprezentanca Italije pod taktirko selektorja Roberta Mancinija, ki žanje čestitke in pohvale od tako rekoč vsakogar, ki kaj velja na Apeninih, je že dosegla največjo zmago. Osvojila je navijače.



Njen zmagovalni pohod je dosegel novo rekordno številko gledalcev pred televizijskimi zasloni. Vsak tretji Italijan od štirih, ki so bili v času dvoboja proti Belgiji pred televizijskimi zasloni, je spremljal tekmo v Münchnu. V številkah je to pomenilo, da je na državni televiziji RAI tekmo spremljalo 15 milijonov in 483 tisoč gledalcev oziroma 65,2 odstotka. Še dodatnih 1.956.000 jih je gledalo preko Sky oziroma skupno kar 17.439.000 gledalcev ali 73,4 odstotka vseh.



Italija je na evropskem prvenstvu zmagala vseh pet tekem in le eno, v osmini finala proti Avstriji, v podaljšku.

