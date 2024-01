Žalna slovesnost bo na osrednjem štadionu v Münchnu

Nogometni svet žaluje za najbolj slovitim nemškim reprezentantom, trenerjem in funkcionarjem. Franz Beckenbauer je v ponedeljek preminil v 79. letu, tisti, ki so bili z njim najpogosteje v stikih, poudarjajo, da njegovo zdravstveno stanje zadnjih let ni bilo dobro. »Nikogar si ni več želel imeti ob sebi, ni mogel brati, tudi naša bavarska igra s kartami 'Ovčja glava' je bila zanj že preteklost. Zanj je prav pravzaprav smrt odrešitev,« je zapisal 87-letni Helmut Markwort, dolgo prvi Beckenbauerjev sodelavec pri Bayernu, ko je »Cesar Franz« opravljal predsedniško vlogo.

Pri slovitem münchenskem klubu je spletna stran zdaj v črni barvi, na njej pa so objavili, da vabijo množice na žalno slovesnost, ki bo v petek, 19. januarja ob 15. uri, na Allianz Areni, kjer sicer od leta 2005 prvo moštvo igra svoje tekme.