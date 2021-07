Žan Medved zadel za zmago Celja

Za uvod v 2. kolo domačega nogometnega prvenstva so Celjani osvojili vse tri točke – pri Taboru iz Sežane so se veselili zmage z 1:0 (0:0; Medved 49./11m).



Tako je tabor državnih prvakov iz leta 2020 nadomestil zamujene točke pred dnevi na domači premieri, ko so celjski nogometaši po vodstvu z 2:0 popustili, dovolili tekmecem iz Maribora zasuk in izgubili z 2:3.



Pri Kraševcih pa je zgodba drugačna. Ti so za uvod presenetili aktualne prvake sredi Murske Sobote, jih premagali, tokrat pa proti Celjanom ostali praznih rok. Vnovič so začeli odločno, vendar prave priložnosti dolgo ni bilo, nevarnejši in bolj konkretni v napadu pa so bili gostje. Edini gol je zabil povratnik v Slovenijo iz tujine Žan Medved. Korošec, ki je pod vodstvom Darka Milaniča igral pri največjem slovaškem klubu Slovanu iz Bratislave, je v Sežani odločil zmagovalca po natančno izvedeni enajstmetrovki.



Prva liga Telemach, 2. kolo

petek



Tabor Sežana : Celje 0:1





sobota



Bravo : Aluminij 17.00



Koper : Mura 20.15





nedelja



Radomlje : Olimpija 17.00



Maribor : Domžale 20.15





