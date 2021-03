Zanesljiva zmaga kandidata, ki želi zadržati Lionela Messija

Člani nogometnega kluba Barcelona so izbirali novega predsednika kluba, potem ko je lani odstopil nepriljubljeni Josep Maria Bartomeu. Med trojico kandidatov za njegovega naslednika so bili nekdanji prvi mož Joan Laporta, Victor Font in Toni Freixa.



Člani so namenili zmago Laporti, ki je ves čas ponavljal, da bo naredil vse, kar bo v njegovi moči, da zadrži v klubu živo legendo Barcelone Lionela Messija, ki mu letos poteče pogodba, trdi katalonski športni dnevnik Mundo Deportivo. Laporta je prejel 57,62 odstotka glasov, Font 31,6 odstotka in Freixa 9,52 odstotka, so že po preštetih 89 % glasovnic objavili pri Mundu Deportivu.



Laporti sta tekmeca že čestitala, predsednik, ki je vodil klub že v mandatu 2003-2010, torej v obdobju nastajanja znamenite tiki-taka igre pod vodstvom trenerja Pepa Guardiole, pa je že zavihal rokave.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: