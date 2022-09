Zanimivo, Haaland ne kotira na vrhu najbolj obetavnih nogometašev

Norveški nogometaš Erling Haaland blesti v majici Manchester Cityja, toda po nekaterih kazalcih ne kotira povsem na vrhu nogometašev, ki so rojeni leta 2000. Inštitut za proučevanje nogometa CIES je denimo opravil analizo 250 igralcev, rojenih od leta 2000 do leta 2004, in njihov učinek na svoje moštvo v dosedanjem delu sezone 2022/23.

Na vrhu Vinicius Junior

Po analizi CIES kotirajo na vrhu Realov napadalec Vinícius Júnior (letnik 2000), zvezni igralec Arsenala Bukayo Saka (2001), branilec Leipziga Joško Gvardiol (2002), dortmundski vezist Jude Bellingham (2003) in igralec sredine igrišča pri Barceloni Pablo Gavi (2004). Haaland med letniki 2000 zaseda 7. mesto, pred njim naj bi bili tudi Sandro Tonali (Milan), Vitinha (PSG), Phil Foden (ManCity) in Aurelien Tchouameni (Real M.).