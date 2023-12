Zanimivo v prvi ligi: Aluminij - Domžale (15.00), Koper - Maribor (17.30)

Nogometno državno prvenstvo se nadaljuje z zanimivim 18. kolom, ki bo trajal od torka do četrtka. Celje je v Domžalah že z odliko opravilo nalogo, premagalo Radomlje s 4:0 in ušlo na osem točk prednosti, njegovi zasledovalci bodo na delu danes in v četrtek.

Najprej nas v sredinem sporedu čaka dvoboj Aluminija in Domžal. Moštvo iz Kidričevega je bilo v manjših težavah, a so v zaostalem 3. kolu vendarle spet dosegli zmago, Domžale pod Dušanom Kosičem so stabilizirale svojo igro, po treh zaporednih zmagah so se utrdili na sredini lestvice in bodo tudi proti Aluminiju v vlogi favoritov.

Ante Šimundža je umiril razburkano ozračje v Ljudskem vrtu. FOTO: Cristina Quicler/AFP

V ospredju bo pozno popoldanski derbi na Bonifiki, Koper in Maribor želita ostati blizu vsaj Olimpiji, če že Celje v tem trenutku beži. Po odhodu Zorana Zeljkovića v Ljubljano so kanarčki pod vodstvom Safeta Hadžića neprepričljivi, zmaga proti tekmecem iz Maribora bi za nekdanjega stratega Olimpije prišla kot naročena. Na drugi strani je Maribor dobil izdatno mero samozavesti po zasluženi zmagi na večnem derbiju, Ante Šimundža je v igro Maribora vnesel bojevitost in bolj obrambno naravnano postavitev, ki že prinaša rezultate.

Jutri bo na Fazaneriji gostovala Rogaška, Olimpijo pa čaka zahteven mestni derbi z Bravom v Stožicah.

1. SNL, 18. kolo:

Radomlje - Celje 0:4 (torek)

Aluminij - Domžale (15.00)

Koper - Maribor (17.30)

Mura - Rogaška (15.00)

Olimpija - Bravo (17.30)