Zaprašene kopačke so na Bonifiki spet oživele

Kar dve leti so člani inicitivnega odbora nogometnih veteranov iz Kopra posvetili projektu ustanavljanja lastnega društva, ki bi povezalo in aktiviralo široki krog rumeno-modre športne družine z Bonifike. Guido Bertok, Bruno Medica, Valmi Furlanič, Boris Kralj in Lučjo Pertič so leta 2020, torej ob 100-letnici kluba, zavihali rokave in kontaktirali skoraj 300 nekdanjih igralcev. Julija 2021 so jim priključili še štirje člani: Alfijo Kocjančič, Stojan Maleševič, Edi Pobega in Tomo Lenarčič. Vse skupaj je doseglo vrhunec z veličastnim celodnevnim ustanovitvenim občnim zborom društva Zaprašene kopačke.

Nekdanji nogometaš in trener Kopra Lučjo Pertič, ki je sredi 80. let moštvo popeljal celo v 2. zvezno jugoslovansko ligo, predstavlja gonilno silo zavidanja vredne akcije.

»Na sestankih iniciativnega odbora smo delovali z veliko strpnostjo, demokratičnim dialogom, medsebojnim zaupanjem in z veliko vnemo. Vse dogovore smo sprejemali z najmanj dvotretjinskim soglasjem članov. Iniciativni odbor ni sprejel nobenih zavezujočih sklepov, ki bi lahko bremenili nadaljnje delovanje društva. Obljubili smo si, da bomo novoizvoljenemu izvršnemu odboru zapustili dediščino brez bremen. Z ustanovitvijo društva veteranov Koper postane vsak član društva odgovoren, da s svojim delovanjem, obnašanjem ščiti ugled tako društva kakor tudi nogometa. Ocenjujemo, da smo s tem že nekoliko odprašili naše kopačke,« je sporočil legendarni trener Petrič. Člani ustanovnega izvršnega odbora so Alfjo Kocjančič, Damir Ban, Marino Viler, Drago Sirk, Branko Pišler, Zdenko Prodan, Bojan Cepovič, Aljoša Čotar, Bojan Košpenda in Andrej Šantič.

Guido Bertok (letnik 1938) je eden izmed najstarejših članvo društva. »Vodstvo FC Koper nam je od samega začetka nudilo potrebno podporo za organiziranost našega društva z imenom Zaprašene kopačke (Scarpe Polverose). Že na prvem srečanju, ki smo ga imeli avgusta 2021 je vodstvo kluba našim članom podelilo 239 kartic za brezplačen ogled vseh tekem na Bonifiki. Z našo organizirano prisotnostjo in tesnim sodelovanjem z nogometnim klubom bomo pripomogli k še večji prepoznavnosti tega športa v koprski občini,« je prepričan Guido Bertok.

Pomaga tudi FC Koper

Predlogov in pobud ni manjkalo, na Bonifiki se ni samo razpravljalo, najbolje pripravljeni so se preizkusili na zelenici, vse skupaj pa so zaokrožili s sproščenim druženjem ob glasbeni spremljavi. Za tvorno sodelovanje na klubski strani skrbita generalni sekretar Andrej Poljšak in predsednik Ante Guberac.

»Lučju Pertiču sem hvaležen za idejo, ki jo je z nogometnimi sopotniki tudi uresničil. Morate vedeti, da ga najmanj 20 let ni bilo na Bonifiko, zdaj pa so z nami člani vseh rodov kluba. Veterani uživajo našo polno podporo, po naših najboljših močeh jim bomo pomagali, da bodo iz leta v leto bolje delovali. Klub v prvi vrsti pripada Koprčanom in drugim simpatizerjem, v zadnjem obdobju so tudi navijači začutili, da delamo kakovostno in tudi uspešno. Hvala jim za tako množično podporo tudi na finalu pokalnega tekmovanja v Celju, žal mi je samo, da nismo z lovoriko zaključili še državnega prvenstva. Vsem obljubljamo, da bodo naši fantje tudi v prihodnje pustili srce na igrišču za Koper,« novo sezono, v kateri so na programu tudi evropske tekme, napoveduje Guberac.

Veteranom nikakor ne bo dolgčas, saj načrtujejo ustanovitev različnih ekip, redno rekreacijo z nogometom in pohodi, tombolo in sodelovanje na Rumeni noči ter skupno preživljanje prostega časa ob družabnih igrah in ogledih televizijskih prenosov tekem. Vzpostaviti želijo tudi sodelovanje z drugimi veteranskimi ekipami v Sloveniji in sosednjih državah ter poskrbeti za svoje člane, ki potrebujejo kakršno koli pomoč.