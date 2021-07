Zdaj so domači le še Angleži

V nadaljevanju preberite:





Zmagovalci ne vidijo, kar vidijo poraženci. In kar se je izkazalo kot odločilni dejavnik: vsi štirje polfinalisti so zaradi gostiteljskih vlog potovali manj, varčevali moči in se niso utrujali z logističnimi podrobnostmi pri selitvah z enega prizorišča na drugega. Vsi polfinalisti so skupinski del tekmovanja igrali pred svojimi navijači, Angleži na Wembleyju tudi tekmo osmine finala, Italija je bila premočna na rimskem »Olmpicu«, Španci na olimpijskem štadionu v Sevilli, Danci srečni na Parkenu. To so dejstva, ki jih strokovnjaki v analizi evropskega prvenstva ne bodo mogli izpustiti.