Zeleno-beli so si naivno otežili napredovanje

Bilo je že prelepo, ko je v 87. minuti v Stožicah padel tretji gol na tekmi. Napačen! Namesto da bi Olimpija že na prvi tekmi 1. kola kvalifikacij za ligo prvakov razrešila vse neznanke, je dvoboj z latvijskim izzivalcem Valmiero spremenila v negotovega. Boljši Ljubljančani so si z goloma Mustafe Nukića in Ruia Pedra priigrali lepo prednost, a so tekmecem ponudili priložnost, da v sredo na povratni tekmi v Valmieri uprizorijo veliki preobrat.

»To je bila enosmerna tekma. Izid bi moral biti drugačen. Počutimo se pozitivno in smo samozavestni. Le zadnjih 10 minut so bili enakovredni, dali smo jim eno priložnost in prejeli gol. Toda Valmiera je tekmec, ki ga lahko premagamo še drugič,« je s precej grenkobe komentiral prvih 90 minut Joao Henriques, ki je s pragmatično izbiro začetne enajsterice in konzervativno postavitvijo 4-4-2 odprl svoje poglavje na trenerskem stolčku Olimpije.

V nadaljevanju preberite, kako je Olimpija izgledala na zelenici, s kakšnimi taktičnimi različicami je presenetil portugalski strateg in zakaj je ob koncu tekme prišlo do gola v mreži zeleno-belih.