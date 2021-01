Železna nogometna lady s Koroške

V drugi polovici 90. let in v začetku novega tisočletja je Korotan s Prevalj predstavljala direktorica in športna direktorica Gina Kuserbanj. Z avtoriteto in spretnim komuniciranjem, prišla je iz hotelirskega posla, je bila strelovod in blažilec ob nezadovoljstvu, ki se je nastopilo v težkem finančnem položaju koroškega prvoligaša. Izkazala se je tudi kot potrpežljiva in domislena pogajalka pri prestopih igralcev in trenerjev.