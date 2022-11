Zgodovinski polom bo imel posledice, sledijo odhodi zvezdnikov?

Še nikoli v klubski zgodovini se madridski Atletico od evropskih tekmovanj ni poslovil na prvi stopnji. Že pred zadnjim kolom letošnjega skupinskega dela lige prvakov in gostovanjem v Portu, kjer je Jan Oblak s soigralci v torek izgubil z 1:2, je bilo jasno, da se Atletico ne more več prebiti v osmino finala, je pa še bil v igri za osvojitev tretjega mesta in nastop v šestnajstini finala evropske lige.

Po zaslugi poraza na štadionu Dragão in neodločenega izida med Bayerjem iz Leverkusna in Clubom Bruggejem (0:0) so Madridčani tako že končali z evropskimi nastopi v sezoni 2022/23. Po poročanju spletne strani madridskega športnega časnika AS gre zaradi hudega finančnega udarca, ki ga predstavlja ekspresno evropsko slovo, pričakovati prodajo nekaterih igralcev že v januarskem prestopnem roku.

»Finančna vprašanja se tičejo zgolj nas,« je bil pred torkovo tekmo v Portu redkobeseden predsednik rdeče-belih Enrique Cerezo. Mediji ocenjujejo, da bo Atleticu »zmanjkalo« okoli 30 milijonov evrov, stanje v klubski blagajni pa naj že nekaj časa ne bi bilo najbolj rožnato. Z morebitnim prestopom sicer že nekaj časa povezujejo portugalskega napadalca Joãa Felixa, AS pa madridskemu klubu napoveduje »dolgo sezono«, kjer bo razpoloženje morda dvignilo zgolj svetovno prvenstvo v Katarju, na katerem naj bi nastopilo do 12 članov ekipe. Prihodnost največjih zvezdnikov naj bi bila sicer »negotova«, zaradi pomanjkanja evropskih nastopov pa štadion Civitas Metropolitano že »trese potres«, so dodali.

Griezmann: Moramo držati jezik za zobmi in se boriti

»Kaj naj rečem? Nismo si zaslužili osmine finala (lige prvakov, op. a.) in niti evropske lige. Tako je to, če ti uspe zmagati le na eni tekmi v skupinskem delu,« ni skrival nezadovoljstva francoski zvezdnik Antoine Griezmann, ki je šele nedavno postal polnopravni član kluba po vrnitvi iz Barcelone. »Moramo delati, držati jezik za zobmi in se boriti. Ničesar ne moremo povedati navijačem, lahko se jim le zahvalimo za trud tako doma kot na štadionu. Tega si ne zaslužijo.«

Porto je povedel že v peti minuti, ko je Mehdi Taremi mimo Oblaka preusmeril predložek Evanilsona in se razveselil že petega evropskega gola v tej sezoni. Vodstvo zmajev je ob povratku Škofjeločana na zelenico nekoč največjih rivalov, ko je seveda še branil za lizbonsko Benfico, podvojil Eustaquio v 24. minuti, ko ga je po prodoru po boku zaposlil Galeno. Griezmann je znižal zaostanek v 68. minuti, toda glavni sodnik je že prej ustavil igro zaradi prekrška Rodriga De Paula, medtem ko je vzahajoči zvezdink portugalskega in svetovnega nogometa Diogo Costa šest minut kasneje ubranil poskus Angela Corree. Premagal ga je zgolj soigralec Ivan Marcano v sodnikovem podaljšku, Porto pa se je na koncu veselil zmage in prvega mesta, z njim pa je v osmino finala z le enim porazom – visoko ga je v Bruggeju premagal ravno Porto – napredoval tudi belgijski prvak.

»Poskušali smo, a bili so veliko boljši v vseh pogledih. Povedali bi lahko veliko reči, a jasno je, da nismo v dobrem stanju. Bili so superiorni. Zaslužili smo si zadnje mesto v skupini. Evropa je zdaj za nami, imamo še prvenstvo (in pokalno tekmovanje, op. a.), upamo pa, da se bomo izboljšali,« je povedal trener Atletica Diego Simeone, čigar visoka plača (več kot 3 milijone evrov na mesec) morda še nikoli ni bila pod večjim drobnogledom.