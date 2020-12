Zidane: Benzema je najboljši francoski napadalec vseh časov

Nekdanji odlični francoski nogometaš in zdajšnji trener madridskega Reala Zinedine Zidane je po torkovi prvenstveni tekmi proti Athleticu hvalil svojega varovanca Karima Benzemaja in ga označil za najboljšega francoskega napadalca vseh časov.



Madridski klub je na domačem igrišču zmagal s 3:1 in se na vrhu lestvice izenačil z Real Sociedadom in Atleticom Jana Oblaka. Za to je imel največ zaslug 32-letni Benzema, ki je dosegel dva gola, njegov izkupiček v dresu Reala pa je 259 golov na 529 tekmah.



»Zame je najboljši, saj je toliko časa preživel pri Realu in se še vedno dokazuje. Odigral je več kot 500 tekem in dosegel veliko golov. Njegovi dosežki govorijo sami zase. Po mojem mnenju je najboljši,« je svojega napadalca pohvalil Zidane.



Karim Benzema za madridsko moštvo igra od leta 2009, po odhodu Cristiana Ronalda leta 2018 pa je postal glavni napadalni adut. Svoje napadalne sposobnosti prikazuje zgolj na klubski ravni, saj je reprezentančno zgodbo s Francijo zaključil leta 2015 po škandalu, ko je bil v priporu zaradi izsiljevanja reprezentančnega kolega Mathieua Valbueno. Za galske peteline je nastopil na 81 tekmah, s 27 goli pa je na desetem mestu večne lestvice.



A za Zinedina Zidana ni dvoma, Karim Benzema je najboljši francoski napadalec vseh časov, postavlja ga tudi nad Thierryja Henryja in Davida Trezegueta.



»Je bolj kompleten nogometaš, kot je bil včasih. Ni prava »devetica«, ne razmišlja samo o golih in zato ga imam tako rad. Rad kombinira s soigralci in jim pripravlja priložnosti, hkrati pa zna zadeti in to naredi, ko ga ekipa najbolj potrebuje, kot je bilo danes,« je pojasnil Zidane.

