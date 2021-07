Zidane bo moral še počakati: Deschamps vsaj še do Katarja

Francozi so v vlogi velikih favoritov razočarali s porazom v osmini finala proti Švici, a je Noël Le Graët za časnik Le Figaro potrdil, da bo selektor članske izbrane vrste Didier Deschamps dobil priložnost ubraniti naslov svetovnega prvaka iz Rusije 2018.



»Odgovor je da,« je na vprašanje, če bo Deschamps na klopi do mundiala v Katarju leta 2022, odgovoril Le Graët. »Dobila sva se v sredo in vse rešila v treh minutah. Njegova želja po nadaljevanje sodelovanja je močna, kot tudi moja. Ni bilo debate,« je odločno zatrdil Le Graët.



Številni so po neuspehu na evropskem prvenstvu na francosko klop selili Zinedina Zidana, nekdanjega svetovnega in evropskega prvaka z »galskimi petelini«, ki je po koncu minule sezone še drugič zapustil klop madridskega Reala. Toda Zidane bo moral očitno počakati vsaj do januarja 2023, glede na to, da bo katarski mundial potekal v nevsakdanjem terminu novembra oziroma decembra 2022.



Deschamps je leta 2019 podaljšal pogodbo z nogometno zvezo do leta 2022. Skupaj z Zidanom je bil član zlate generacije, ki je slavila na domačem mundialu leta 1998 in nato svetovnemu naslovu dodala še evropskega leta 2000 na Nizozemskem in v Belgiji, kjer se je na največjem nogometnem odru prvič kot samostojna država predstavila tudi Slovenija.

