Veliki Zizou bo v pravem trenutku dočakal vrnitev Sergia Ramosa

4 remiji in en poraz je Zidanov izkupiček v dosedanjih trenerskih soočenjih s Tuchlom.

Zidane: Proti dobrim moraš trpeti

Thomas Tuchel je trn v peti Zinedina Zidana. FOTO: Javier Soriano/AFP

Nogometni statistiki so izbrskali, da imazanimivo statistiko, odkar s klopi vodi madridski Real (v letih 2016-18, 2019-). Trikrat ali večkrat se je srečal s 35 trenerji in proti 34 proslavil vsaj eno zmago. Prekosil ni le Chelseajevega stratega, kar za slovitega Zizouja ni najprijetnejši podatek pred drevišnjo povratno tekmo njunih moštev v polfinalu lige prvakov. Po remiju ob prvem soočenju v Španiji (1:1) namreč za Madridčane šteje le zmaga v Londonu ali remi z vsaj dvema doseženima goloma. V osmini finala z Atalanto in četrtfinalu z Liverpoolom je v gosteh skupno zabil le enega.Dobra vest za Madridčane je, da bodo po 50-dnevni prisilni odsotnosti dočakali vrnitev svojega kapetana in najboljšega obrambnega moža, da je okreval tudiin da je bilkončno negativen na testiranju na covid-19. Manj prijetna je informacija, da si jemed sobotnim dvobojem z Osasuno poškodoval stegensko mišico odmikalko, da ježe končal sezono, kar bržkone čaka tudiNi veliko manjkalo, da bi se na seznam drevi odsotnih vpisal tudi, saj so ga madridske oblasti uvrstile v volilno komisijo pred izborom novega mestnega sveta in zaradi obveznosti ne bi mogel potovati v London. Iz zagate ga je rešila starejša gospa, ki je v zadnjem hipu vskočila v komisijo namesto njega. Zlobni jeziki so si ob tem dali duška z oceno, da bi bilo verjetno boljše, če bi priletnica nosila Realov dres s številko 12 na štadionu Stamford Bridge, saj se je za Brazilca na prvi polfinalni tekmi vse odvijalo prehitro, čeprav teden dni pred 33. rojstnim dnevom še ne sodi med metuzaleme. Toda zaradi vrzeli v vrstah Madridčanov, ki so na zadnjih 19 tekmah zahtevale 13 različnih obrambnih posadk, je dobrodošel sleherni zdrav mož.»Sezona je zares nenavadna. Verjamem, da so stvari od zunaj videti zelo preproste, a niso. Imeli smo veliko težav, za katere bi se lahko spraševal, kdo je kriv: zdravnik, fizioterapevt, trener, kondicijski trener, igralec? A krivca niti nočem iskati, saj smo še vedno med živimi in se borimo,« je poudaril Zinedine Zidane po Varanovi poškodbi, že 55. med Realovimi nogometaši v tej sezoni. Kljub težavam njihov položaj niti ni brezupen.V najbolj izenačenem španskem prvenstvu zadnjih 30 let zaostajajo le za dve točki za vodilnim Atleticom, v ligi prvakov so v polfinalu in še niso rekli zadnje besede. Francoski ideolog v njihovem zakulisju zato odločno pričakuje šesto merjenje moči s Thomasom Tuchlom, proti kateremu je v ligi prvakov doslej iztržil štiri remije (dva v sezoni 2016/17, ko je Nemec vodil Borussio Dortmund, po enega lani, ko je bil slednji na klopi PSG, in prejšnji teden) in en poraz (lani v Parizu z 0:3).»Morda kdo meni, da je Chelsea zašel tako daleč. Toda njegov preboj v polfinale ni naključje, in proti vsakemu dobremu tekmecu moraš trpeti,« odkimava z glavo Zidane pred revanšo s Chelseajem, ki nima huje poškodovanih. Zaradi načete stegenske mišice je pod vprašajem le Hrvat, medtem ko boigral z zaščitno masko na obrazu. Tragični junak madridske tekmebo bržčas začel »drugi polčas« na klopi. »Pozabiti moramo na izid prvega dvoboja. Real lahko izločimo le, če bomo še enkrat igrali na vrhunski ravni,« opozarja Thomas Tuchel.Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Jorginho, Kante, Chilwell; Mount, Havertz, Pulišić;Courtois; Valverde, Ramos, Militao, Nacho; Casemiro, Kroos, Modrić; Asensio, Benzema, Vinicius.