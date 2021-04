Zidane pohvalil rezerviste, Koeman ne ve, kako v Španiji deluje VAR

Zidane razkril širino: tudi z menjavami deloval zmagovito

Trenerja Ronald Koeman in Zinedine Zidane gojita visoko medsebojno spoštovanje, toda Nizozemec je bil po tekmi opazno slabše volje kot Francoz. FOTO: Sergio Perez/Reuters

Lionel Messi (v sredini), Sergi Roberto in Pedri so zapustili Madrid s sklonjenimi glavami. FOTO: Javier Soriano/AFP



Koeman: Ne moremo biti zadovoljni s sojenjem

Real Madrid je z zmago v večnemnad Barcelono močno premešal karte v boju za naslov španskega prvaka. Razumljivo je, da sta se trenerjainpo tekmi različno odzvala na njen razplet. Clasico so z goli zaznamovalipo podaji(13.),(28.) in gostujoči branilecpo podaji(60.).»Zelo zelo dobro tekmo so videli navijači. Vanjo smo dobro vstopili, nato nam je bilo težje, saj je Barcelona odličen tekmec. Toda priigrali smo si dovolj priložnosti tudi za tretji gol, zato smo zmagali zasluženo,« je ocenil Realov trener Zidane in pojasnil, kaj je mogoče odločilo zmagovalca: »V enajsterico sem umestil enega vezista več.Toni Kroos inso dobili družboFede je hiter, zna iti med linijami in pobegniti v prostor in prav na tak način smo prišli do prvega gola. Naša zvezna vrsta je bila zelo dobra.«Sloviti Francoz na klopi Reala je izpostavil še en dejavnik pri zmagi Reala: četudi je opravil številne menjave in so dobili priložnostin, se ni v Realovi igri v resnici nič spremenilo.»Nadzorovali smo tekmo, čeprav je. Lucasa smo morali zamenjati, saj je prejel močan udarec. Toda z vstopom Odriozole smo ohranili vse: koncept, igro in sistem. Zelo sem vesel za fante, ki so igrali odlično. Na koncu smo seveda trpeli in imeli velike težave s telesno vzdržljivostjo,Nahajamo se na limitu, toda krasi nas močan značaj. Vsi skupaj se zavedamo, da nismo osvojili še ničesar, zato je pred nami še veliko derbijev, prvi že v sredo v Liverpoolu,« je zatrdil Zidane.Njegov kolega na klopi Kataloncev je bil pričakovano drugače volje. Pred clasicom je bil spravljiv, Madridčane je celo zaščitil pred napadiki jim je zalučal pod nos igro na štadionučeš da je to pomožno igrišče. Koeman se je posebej obregnil ob sodnike, zakaj ni interveniral VAR ob očitni enajstmetrovki nad danskim napadalcem Braithwaitom.»Kdor si je ogledal tekmo in je iz Barcelone, gotovo ne more biti zadovoljen s sojenjem, konkretno z dvema odločitvama sodnikov. Drži, da v prvem polčasu nismo delovali najbolje – ne v obrambi ne v napadu. Toda nato smo močno napredovali in pošteno ogrozili Real.je bila čista enajstmetrovka, toda tega ne bom več izpostavljal,« je zatrdil Koeman, toda nato dodatno pojasnil svoje stališče.»Video sodnik VAR? Kazenski strel je bil jasen. Nemogoče je, da ga nismo dobili. Stranski sodnik je bil deset metrov stran in ni videl ničesar. Nisem opazil niti posega VAR. Ne vem,stranske sodnike, štiri sodnike in še VAR. Še vedno ne vem, kako to vse skupaj deluje v Španiji,« je zaključil Koeman.