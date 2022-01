Zizou nosi psa in čaka prvega vnuka

Eden najboljših uspešnih nogometašev in trenerjev Zinedine Zidane še ni srečal abrahama, pa bo postal dedek. Njegov najstarejši sin Enzo (26) je na instagramu skupaj z dekletom objavil, da bo poleti dobil otroka.

Zidane je nazadnje vodil Real Madrid in z njim trikrat zapored osvojil ligo prvakov. Kot nogometaš je blestel v dresih Juventusa in Real Madrida, s Francijo je bil tudi svetovni prvak.

Enzo ni podedoval njegovega talenta, kariero je začel v Real Madridu, zdaj pa igra za fancoskega drugoligaša Rodez. Bolje gre njegovemu mlajšemu bratu Luci (23), ki je član uspešnega španskega prvoligaša Raya Vallecana.

Zidane uživa v družbi štirinožnega prijatelja. FOTO: instagram

Zinedine in žena Veronique, ki jo je spoznal pri 17, ko je kariero začel v Cannesu, imata še dva sinova, Thea in Elyaza, oba se kalita v Realovi akademiji. Skorajšnji dedek, ki bo junija dopolnil 50 let, je med kandidati za trenerja Manchester Uniteda in PSG, toda očitno se mu ne mudi, v Španiji ga pogosto videvajo, kako sprehaja psa oziroma ga nosi v nahrbtniku.