Zlati pokal po vročem sosedskem obračunu spet v rokah ZDA

V finalu v Las Vegasu so Američani po podaljšku z 1:0 premagali Mehiko in sedmič slavili v tem celinskem tekmovanju. Odločilni zadetek je v 117. minuti dosegel, potem ko se je redni del končal brez zadetkov. Nogometaš Atlante, kjer ga je še pred tremi leti vodil mehiški selektor in nekdanji trener Barcelone, je zadel z glavo po podajis prostega strela.Američani so v izločilnih bojih vse dvoboje dobili z 1:0. Najprej so bili v četrtfinalu boljši od Jamajke, v polfinalu pa so izločili Katarce. Mehičani so bili v četrtfinalu uspešnejši od Hondurasa (3:0), v polfinalu pa od Kanade (2:1). Številni zvezdniki obeh reprezentanc na zlatem pokalu niso nastopili, med drugimi tudi nogometaš Chelseaja(ZDA) in igralec Napolija(Mehika).Američani na večni lestvici osvojenih naslovov zaostajajo le za Mehiko, ki je slavila enajstkrat, zadnjič pred dvema letoma, ko so v finalu ugnali prav ZDA. Nasploh so Američani in Mehičani v tem tisočletju daleč najbolj uspešni predstavnici v tem tekmovanju. Obema reprezentancama je pripadlo po pet naslovov, leta 2000 je kot zadnja od drugih izbranih vrst slavila Kanada.