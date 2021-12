Zlatko Zahović za selektorja? Da! Ne!

V nadaljevanju preberite:

Slej ko prej bo javnost sprožila klik, vsaj kaže tako, in v ospredje porinila Zlatka Zahovića. Veliko navijačev je prepričan, da bi bil v tem trenutku najboljši nogometaš v samostojni Sloveniji, najboljši reprezentančni strelec in nekoč tudi najboljši športni direktor edina rešitev za selektorski stolček. Zahovićeva avtoriteta in nogometni sloves mojstra po odhodu iz pisarne glavnega ustvarjalca športne politike na Mladinski ulici v Mariboru pridobivata težo iz tedna v teden. Vsak poraz Maribora ali reprezentance dviguje njegove delnice na seznamu kandidatov. Ne glede na to, da je eden od glavnih krivcev za Mariborovo dveletno sušo v klubskih vitrinah in blagajni ter mučno sestavljanje novega mozaika.