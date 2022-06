Znana prizorišča največjega mundiala doslej

Na posebni slovesnosti v centru Rockefeller v New Yorku so organizatorji in Mednarodna nogometna zveza (Fifa) objavili 16 mest, ki bodo gostila svetovno prvenstvo leta 2026, ki ga bodo prvič v zgodovini gostile hkrati tri države, ZDA Kanada in Mehika.

Prvič bo na turnirju kar 48 reprezentanc, je izpostavil predsednik Fife Gianni Infantino. Na SP konec letošnjega leta v Katarju bo nastopilo 16 ekip manj.

Prvenstvo čez štiri leta bo potekalo v 11 mestih v ZDA, to so Atlanta, Boston, Dallas, Kansas City, Los Angeles, Miami, Houston, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco ter Seattle.

Tekme v Kanadi bodo v Torontu in Vancouvru, v Mehiki pa v Guadalajari, Ciudad de Mexicu in Monterreyu.

Izpadli so Cincinnati, Denver, Edmonton, Nashville, Orlando in Washington D.C/Baltimore.

»Dolga pot je bila prehojena do izbora teh 16 mest. To je zgodovinski dan tako za omenjena mesta, vse tri nogometne zveze in Fifo. Veselimo se sodelovanja, že sedaj pa lahko opozorim ZDA, Kanado in Mehiko, da lahko pričakujejo izjemno veliko navijačev,« je opozoril Infantino.

Severna Amerika bo gostila SP prvič po 32 letih. Na prvenstvu v ZDA leta 1994 je zmagala Brazilija, Mehika pa je bila prirediteljica leta 1970 in 1986, ko sta naslova osvojili Brazilija in Argentina. Kanada zaključnega turnirja za nogometaše še ni pripravila, tam pa je bilo SP nogometašic leta 2015.

»Prvenstvo leta 2026 bo največje doslej, ni ga mogoče primerjati s prejšnjimi. Mislim, da se države gostiteljice tega še ne zavedajo. V tem delu sveta vodite v številnih pogledih na svetu, tudi v športu. Nogomet pa ni tisti, ki je na prvem mestu. Še ni,« je dodal Infantino.