Znani udeleženci osmine finala, v bobnih trije slovenski nogometaši

Nogometaši v ligi prvakov so z enodnevno zamudo končali skupinski del tekmovanja. Kot zadnji se je v osmino finala uvrstil Villarreal, ki je v gosteh s 3:2 premagal Atalanto Josipa Iličića. V spomladanskem delu bodo tako v ligi prvakov igrali trije Slovenci. Že pred tem so si namreč preboj med 16 od Slovencev zagotovili Jan Oblak z madridskim Atleticom, Inter s Samirjem Handanovićem in Benjamin Šeško s Salzburgom.

Malinovski in Zapata le ublažila poraz Atalante

Iličić bi lahko postal še četrti slovenski nogometaš v osmini finala, a mu je spodletelo na tekmi, ki so jo igrali dan pozneje, kot je bilo predvideno, saj je sredino izvedbo preprečilo slabo vreme. Špancem sta drugo mesto v skupini F priigrala Arnaut Danjuma z goloma v tretji in 51. minuti ter Etienne Capoue, ki je zadel v 42. minuti. Ruslan Malinovski je v 71. minuti zmanjšal zaostanek domačih, Duvan Zapata pa je po Iličićevi podaji v 80. minuti vzbudil nekaj upov za preobrat, a do njega ni prišlo. V tej skupini je prvo mesto osvojil Manchester United, ki se je v sredo z Young Boys razšel z 1:1.

Trenerja Villarreala in Atalante Unai Emery in Gianpiero Gasperini. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

Znani so torej vsi udeleženci ponedeljkovega žreba parov osmine finala v Nyonu. V bobnu 1 kotirajo Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern, Manchester United, Lille in Juventus, v bobnu 2 pa Atletico Madrid, Sporting, Inter, Benfica, Villarreal, Salzburg in Chelsea.