Znova le bled remi slovenskih nogometnih upov

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je v Celju v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo proti Kosovu igrala 0:0. Izbrance Milenka Aćimovića zadnji dve tekmi teh kvalifikacij čakata 9. in 13. junija, in sicer doma proti Andori in v gosteh pri Angliji.

Slovenski in kosovski mladci so se še drugič v nekaj dneh razšli brez zadetkov, na koncu je imela domača vrsta dva strela v okvir vrat, gostujoča pa nobenega.

Po osmih tekmah je Slovenija pri 10 točkah, Kosovo pa ob tekmi manj pri osmih, kar pomeni, da sta obe ekipi praktično ostali brez možnosti za preboj na finalni turnir, posebej ob dejstvu, da je Češka ob tekmi manj pri 16 točkah, še neporažena Anglija pa po petih tekmah pri 13 točkah.

Postava Slovenije Turk, Kurtovič, Zec, Stojinović, Španring, Vešner Tičić (od 58. Flakus Bosilj), Markuš, Antolin (od 73. Sešlar), Matko, Žugelj (od 58. Zabukovnik), Prelec (od 84. Kolobarić).

Na zaključni turnir, ki ga bosta gostili Romunija in Gruzija, se sicer uvrstijo zmagovalci devetih skupin in najboljša drugouvrščena, preostale drugouvrščene ekipe pa čakajo dodatne kvalifikacije.

Ekipi sta v Celju v prve pol ure prikazali bolj ali manj enakovredno predstavo, še najnevarnejši so bili Slovenci v 29. minuti, ko je žoga po strelu z glavo končala mimo vrat. V 32. minuti je v kazenskem prostoru do strela prišel Aljaž Antolin, toda gostujoči vratar je bil na mestu ob prvem strelu v okvir gola na tekmi.

V uvodu drugega polčasa so bili konkretnejši gostje s Kosova, med drugim sta enega nevarnejših napadov gostov prekinila Dušan Stojinović in Martin Turk. Pozneje so Slovenci enkrat zadeli mrežo v 64. minuti, toda sodniki so že pred tem prekinili napad zaradi prekrška nad vratarjem.

Sicer pa se je še naprej nadaljevala tekma brez pravih priložnosti, šele v 89. minuti so domači znova malce zagrozili po strelu z glavo Marka Španringa, vendar je gostujoči vratar dobro posredoval.