Opoldne ples kroglic v Nyonu: na trnih tudi Oblak in Šeško

Danes opoldne opoldne se bo začel žreb osmine finala lige prvakov, ki tradicionalno pritegne zanimanje številnih nogometnih privržencev tudi v Sloveniji. Ti bodo tokrat posebej na trnih, saj bosta v plesu kroglic v Nyonu udeležena tudi kluba s tremi slovenskimi nogometaši – Leipzig, pri katerem igrata Benjamin Šeško in Kevin Kampl, in Atlético Madrid, katerega vrata brani Jan Oblak.

Žreb osmine finala

V bobnu nosilcev pričakujejo žreb Bayern, Arsenal, Borussia Dortmund, Manchester City in štirje španski klubi Real Madrid, Atlético, Real Sociedad in Barcelona. V drugem bobnu so København, PSV Eindhoven, Napoli, Inter, Lazio, PSG, Leipzig in Porto. Žreb prvega izločilnega sita lige prvakov je delno dirigiran – med seboj se ne moreta pomeriti kluba iz iste države in kluba, ki sta v prvem delu tekmovanja igrala v isti skupini.

Leipzig, pri katerem blesti Šeško, denimo za nasprotnika ne more dobiti Bayerna in Borussie ter Manchester Cityja, s katerim je igral jeseni. Prve tekme osmine finala lige prvakov bodo 13., 14., 20. in 21. februarja, povratne pa 5., 6., 12. in 13. marca prihodnje leto.