Šeško potreboval za gol manj kot deset minut igre, toda zaman

Zanimivo soboto so spremljali v nemškem nogometnem prvenstvu. Manjši spodrsljaj si je privoščil Dortmund, ki lovi priključek do vodilnih ekip, a ostaja na petem mestu z le točko več kot po prejšnjem krogu. Na Bavarskem je Augsburg povedel z golom Ermedina Demirovića, še v prvem polčasu je izenačil Donyell Malen. V drugem delu so imeli rumeno-črni terensko premoč in številne priložnosti, izkazal pa se je vratar Finn Dahmen. Ob koncu pa bi tudi Augsburg lahko prišel do vseh treh točk, ostalo je pri 1:1.

Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla pa je premagal Hoffenheim s 3:1 in z zmago začasno skočil na tretje mesto. Sprva so v klubu sporočili, da je zaradi manjše poškodbe nastop Šeška vprašljiv, nazadnje je bil na klopi in v igro vstopil v 82. minuti. Dosegel je tudi gol, ki pa ni obveljal, ker je pred tem žoga prečkala zadnjo črto igrišča.

Slovenski zvezdnik je bil zelo aktiven, ob koncu je podal za zadetek Emilu Forsbergu, a tudi ta gol zaradi prepovedanega položaja ni obveljal. Pred tem so veljavne zadetke za domače dosegli Lukas Klostermann, Mohamed Simakan in Forsberg, za goste je ob koncu prvega dela izenačil Ozan Kabak. Priložnost na igro je dobil tudi drugi Slovenec pri saški ekipi, Kevin Kampl je prišel v igro v 58. minuti.