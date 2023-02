Žrtev potresa tudi bivši zvezdnik Chelseaja in Newcastla

Nekdanji ganski nogometni reprezentant Christian Atsu je med žrtvami uničujočega potresa v Turčiji, poročanje lokalnih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP. Kot je za turško agencijo DHA povedal njegov zastopnik, so Atsujevo truplo našli izpod ruševin kompleksa, kjer je živel.

Da je nogometaš Hatayspora v turški prvi ligi pogrešan, so mediji poročali že kmalu po potresu z magnitudo 7,8, ki je 6. februarja stresel Turčijo in Sirijo, v njem pa je po doslej znanih podatkih umrlo vsaj 43.000 ljudi. A kasneje so se pojavile informacije, da naj bi Ganca rešili izpod ruševin.

Te so se izkazale za neresnične, saj je njegov menedžer Mura Uzunmehmet v soboto za DHA povedal, da so nekdanjega nogometaša Chelseaja in Newcastla našli mrtvega v ruševinah v mestu Antakya v pokrajini Hatay.

»Našli so njegovo truplo. Zdaj iščejo njegove osebne predmete, našli so tudi njegov telefon,«je smrt 31-letnega nogometaša potrdil Uzunmehmet.

Atsu naj bi živel v luksuznem 12-nadstropnem stanovanjskem bloku Rönesans Rezidans, ki se je v potresu prevrnil. Turška policija je prejšnji teden med poskusom odhoda v Črno goro aretirala vodjo gradbenega podjetja, ki je gradilo stavbo, je medtem poročala turška tiskovna agencija Anadolu.