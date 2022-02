Zveneča okrepitev v Celju

Hrvaški nogometaš Duje Čop bo v spomladanskem delu Prve lige Telemach igral za Celje. Štajerski klub se je z zagrebškim Dinamom dogovoril za polletno posojo izkušenega napadalca, ki je v preteklosti igral tudi za Hajduk, italijanski Cagliari, španska Gijon in Valladolid ter belgijski Liege.

Do igralskih sprememb je prišlo tudi v Mariboru, Sežani in Radomljah. Za sežanski CB24 Tabor bo v spomladanskem delu s statusom posojenega nogometaša igral Vid Koderman, nazaj v Ljudski vrt pa se vrača Ignacio Guerrico. Dogovor med kluboma je sklenjen do konca sezone.

Radomlje so v svoje vrste pripeljali novega Dalmatinca. Najnovejša okrepitev je 27-letni napadalec Tomislav Mrkonjić, v preteklosti je igral za Split, Rudeš in Croatia Zmijavci.