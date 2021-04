Zvezdnik dobil tretjega otroka, vsi rojeni 8. aprila

Francoski nogometni zvezdnikje tretjič postal očka, zanimivo pa je, da sta se tako prejšnja dva njegova otroka kot danes hčerkarodili 8. aprila.Griezmann je novico sporočil na twitterju in presenetil zveste sledilce, saj ni bilo znano, da je partnerkanoseča. Tridesetletni napadalec Barcelone je zapisal le »Alba Griezmann« in sporočilu dodal podobi srčka in otroške stekleničke za mleko.Par se je spoznal, ko je bil Griezmann še član Real Sociedada. Punčkase je rodila 8. aprila 2016, sinpa je na svet privekal dve leti pozneje.