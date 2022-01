Zvezdnik Manchester Uniteda v hudih težavah

Potem ko so se na spletu pojavile fotografije okrvavljenega dekleta angleškega nogometaša Masona Greenwooda, je manchestrska policija v izjavi za javnost dejala, da preiskuje vse okoliščine dogodka. »Za vse, ki želijo vedeti, kaj z mano zares počne Mason Greenwood,« je na instagramu svojo močno okrvavljeno fotografijo objavila Harriet Robson.

Videoposnetek, fotografije in zvočni posnetek so medtem že izginili z njenega profila. Pri Manchester Unitedu so se že odzvali z besedami, da »nasprotujejo vsakršni obliki nasilja«, do konca preiskave pa da dogodkov ne nameravajo komentirati. Greenwood je do nadaljnjega suspendiran. Dvajsetletni produkt klubske šole ga je močno polomil že pred dobrim letom, ko je z reprezentančnim kolegom Philom Fodnom v hotelu med reprezentančno akcijo gostil dve dekleti.

Na obtožbe se Greenwood še ni odzval, napadalec, ki je za člansko ekipo Uniteda debitiral marca 2019, je februarja lani podpisal štiriletno pogodbo.