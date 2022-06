Zvezdnik Reala »izginil« med fotografiranjem s predsednikom

Pred sobotno prijateljsko tekmo s Panamo (5:0) je nogometaše Urugvaja na zelenici nacionalnega štadiona v Montevideu pozdravil tudi predsednik države Luis Lacalle Pou, ki je kapetanu Diegu Godinu slovesno predal zastavo, s katero bodo Urugvajci novembra odpotovali na svetovno prvenstvo v Katar. Med fotografiranjem s celotnim moštvom na igrišču pa je iz kadra »pobegnil« eden največjih zvezdnikov dvakratnih svetovnih prvakov, vezist madridskega Reala Federico Valverde, ki se je za hip sklonil. Po več dneh ostrih kritik na družbenih omrežjih se je v sredo vendarle odzval s sporočilom za javnost.

»Pišem vam skoraj s solzami v očeh. Vedno poskušam biti karseda neopazen, razlog pa je preprost: živim le za nogomet, ki pa mi jo je tokrat zagodel,« je zapisal Valverde.

»Nisem bil pozoren na to, kdaj so nas fotografirali, res pa je tudi, da sem delal raztezne vaje in si popravljal nogavice. Z glavo sem bil pri tekmi in želel sem le igrati z žogo. Urugvaj sem zapustil kot otrok, a nikoli nisem pozabil, kje sem se rodil. Ljubim mojo državo in zato vem, da si zaslužite moje opravičilo. Oprostite mi. Oproščam se tistim, ki mislijo, da sem bil nespoštljiv do predsednika. Oproščam se tistim, ki mislijo, da sem bil nespoštljiv do zastave. Oproščam se tistim, ki sem jih užalil in mislijo, da je šlo za politično potezo. Morda pričakujete drugačen način branjenja barv svoje države, a jaz tega ne znam početi drugače kot z žogo v nogah. Oprostite in hvala,« je še zapisal član španskega in evropskega prvaka iz Madrida.