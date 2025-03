V nadaljevanju preberite:

V istem večeru, ko bo slovenska nogometna reprezentanca gostovala v Bratislavi, bo na slabo uro vožnje oddaljenem Dunaju vroča tekma med Avstrijio in Srbijo. Kako je glede obiska na Dunaju? Zakaj je to mesto tako pomembno za Srbe? Kako je z njihovimi udarnimi zvezdniki pri reprezentanci? In zakaj bo občinstvo pogrešalo avstrijske adute iz Reala, Bayerna in Atalante?