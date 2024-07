Slovenke neučinkovite, skrb zaradi Grosove, Brazilke do zmage na Kodeljevem

Nič kaj spodbudne popotnice za prvi olimpijski nastop si niso priigrale slovenske rokometašice. Tudi tretjo in zadnjo pripravljalno tekmo pred odhodom v Pariz so izgubile. Po dveh porazih z Madžarsko so morale na Kodeljevem priznati premoč tudi Brazilkam. Bilo je 23:29 (14:13). Slovenke so v drugem polčasu dosegle devet zadetkov.

Slovenke bodo prvo tekmo na OI odigrale v četrtek, 25. t. m., torej že dan pred uradnim odprtjem, ki se ga bodo udeležile na Seni, in sicer že ob 9. uri zjutraj proti Danski.

Tamara Mavsar ni prihajala do čistih strelov. FOTO: Voranc Vogel

Reprezentanca Dragana Adžića je slabo odprla tekmo, Brazilke so imele v vratih razpoloženo krimovko Barbaro Arenhart, ki je uspešno zaustavljala strele neuigranih in nenatančnih tekmic. Po 20 minutah je bilo 7:10, potem pa so se gostiteljice vendarle sprostile in izenačile na 12:12. Tjaša Stanko pa je minuto pred koncem prvega dela poskrbela za prvo slovensko vodstvo (14:13). To je bil tudi izid med odmorom.

Slovenija: Pandžić, Vojnović, Đajić; Klemenčič 2, Gros 3, Omoregie 1, Spreitzer, Stanko 2, A. Abina 2, Mavsar 5, Černigoj, Ljepoja 3, Varagić 4, Lazović 1, Svetik, Hrvatin, E. Abina.

V drugem polčasu je maloštevilnim gledalcem (vstopnica za revijalno tekmo je bila 12 evrov) zastal dih, ko je na parketu obležala kapetanka Ana Gros. Po posredovanju zdravniške službe je lahko vstala in stisnila zobe. Vprašanje pa je, kakšne bodo bolečine, ko so bo telo ohladilo. Na igrišče se ni več vrnila. Vseeno kaže, da ne bo hujšega.

Slovenke se niso izkazale na generalki. FOTO: Voranc Vogel

Drugi polčas je bil sprva zelo izenačen, a Slovenke brez Grosove so zaostale z 20:22 in se niso več vrnile v igro. Skrb vzbujajoča je bila nemoč v napadu proti agresivni obrambi. Forme iz Ulma, kjer so aprila premagale Črno goro, še ni na vidiku.

Dragan Adžić: »V zadnjem obdobju smo uspešno opravili vse delo. Najbolj pomembno je, da v Pariz odhajamo zdravi. Zadovoljen sem s prispevkom deklet. Želje in motiviranosti jim ne gre oporekati. Verjamem, da bomo v dobrih sedmih dneh, ki nas čakajo do prve tekme, odpravili še zadnje pomanjkljivosti in da bomo v Parizu konkurenčni vsem.«

Brazilke, nekdanje svetovne prvakinje (2013), bodo v Parizu igrale v skupini B, Slovenke v skupini A, in morda se celo srečajo v izločilnih bojih, toda naše igralke bodo morale pokazati veliko več, če želijo biti konkurenčne eliti.