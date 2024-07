Benjamin Savšek: Želja je ubraniti naslov iz Tokia, z najboljšo vožnjo je mogoče

Na olimpijskih igrah v Parizu se bo danes na brzice podal branilec naslova med kanuisti v slalomu na divjih vodah Benjamin Savšek, ki ga ob 15.30 čaka polfinale. Finale bo ob 17.20.

To so zanj četrte OI, leta 2012 je bil osmi, leta 2016 šesti in nazadnje v Tokiu pred tremi leti zlat. Sobotne kvalifikacije je uspešno opravil, s 14. časom se je prebil med 16 polfinalistov. V dveh vožnjah sicer ni blestel. S hitrostjo je bil zadovoljen, kot sam pravi, pa je bil premalo zbran, zato je naredil preveč velikih napak, kar ga je pahnilo daleč od najboljših mest.

»Rezultat sicer ni bil v prvotnem načrtu, toda zagotovo sem si želel biti višje. A napak je bilo preveč, v polfinalu in finalu bom moral biti boljši. Predvsem mirnejši, natančnejši in bolj zbran. Seveda nisem brez skrbi, a to ni nič slabega,« je za STA dejal Savšek, nosilec slovenske zastave na otvoritvi.

»Zavedam se, da me ne čaka lahka naloga, konkurenca je močna, videli ste, kako je v kvalifikacijah letel domačin Nicolas Gestin. Jaz sem si določene občutke nabral, videl sem, kako reči potekajo. Tudi v Tokiu kvalifikacije niso bile nič posebnega, pa sem nato le stopnjeval, to bom poskušal tudi letos,« je svoje občutke po kvalifikacijah predstavil branilec naslova.

Pred tremi leti je bil zlat v Tokiu. FOTO: Stoyan Nenov/Reuters

Ljubljančan kot vedno uvrstitve noče napovedovati. »Nekje zadaj je želja, da bi ponovil naslov iz Tokia. Jasno, da bi bil zadovoljen tudi z bronasto kolajno, to so le olimpijske igre, sanje vsakega športnika. A se bom še enkrat ponovil, ne razmišljam toliko o medalji kot o tem, kako bom pokazal vožnjo, ki si jo bom zamislil in ki jo znam odpeljati.«

Kot sam pravi, bi lahko bila njegova prednost tudi dejstvo, da je že bil olimpijski prvak. »Zagotovo je zaradi tega nekaj pritiska manj. Vsekakor pa je zlato kolajno zelo težko ubraniti. Toda če bom pokazal svojo najboljšo vožnjo, se lahko zgodi vse,« je prepričan Savšek.

Doslej je naslov v tej disciplini, ki bo na igrah na sporedu devetič, uspelo ubraniti le Francozu Tonyju Estanguetu, danes predsedniku organizacijskega odbora iger v Parizu, ki je bil najboljši v letih 2000 in 2004, uspeh pa je ponovil tudi leta 2012. Dvakrat, a ne zapovrstjo, je bil prvak sloviti Slovak Michal Martikan, poleg Savška pa imata naslov še Francoz Denis Chanut in Čeh Lukaš Pollert.