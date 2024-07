Leški: Nasmeh bom nosila še dneve in tedne

Slovenska judoistka Andreja Leški, ki je v torek v Parizu osvojila naslov olimpijske prvakinje in obenem prvo slovensko kolajno na igrah v Parizu, je na večernem sprejemu v Slovenski hiši sijala od zadovoljstva. Kot je za slovenske novinarje na prizorišču v smehu dejala 27-letna Primorka, bo nasmeh na ustih trajal še dneve in tedne.

Junakinji slovenskega tabora so v poznih večernih urah pripravili sprejem v Slovenski hiši. Pričakali so jo člani njene ekipe, ekipa Olimpijskega komiteja Slovenije v Parizu, na čelu s predsednikom Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), Franjom Bobincem, in množica navijačev.

V finalu je bila Leški boljša od Mehičanke Prisce Awiti Alcaraz. FOTO: Arlette Bashizi/Reuters

Leški je najprej na osrednjem odru zlato kolajno proslavila z navijači in skupaj z njimi »prepevala«: Kdor ne skače, ni Sloven'c! Nato si je nekaj časa vzela tudi za novinarje. Kot je uvodoma povedala, jo zdaj čakajo zgolj sladke skrbi, saj bo veselje ob zmagi še trajalo. »Ta nasmeh bom nosila še dneve in tedne. Nenazadnje bom zdaj olimpijska prvakinja vsaj štiri leta in če me bo štiri leta spremljal ta nasmeh, se ne bom nič pritoževala.«

Judoisti si tako kot številni drugi športniki do najboljših nastopov v pripravah pomagajo z vizualizacijo, kako se bodo razpletle tekme. »Vendar si tega, da stojim tukaj pred novinarji z zlato kolajno okoli vratu, nisem vizualizirala. Sem pa si predstavljala, kako stojim s kolajno na stopničkah,« je razkrila.

Dodala je, da je bil najtežji torkov preizkus zanjo, zlasti s psihološkega vidika, ko se je pomerila s francosko zvezdnico juda, Clarisse Agbegnenou, ko je vsa dvorana glasno navijala za tekmico.

Leški je priznala, da je bil najtežji obračun proti domačinki Clarisse Agbegnenou. FOTO: Jack Guez/AFP

»Zagotovo mi je bilo psihološko najtežje pred in med polfinalno borbo, ko je res toliko ljudi navijalo za mojo nasprotnico,« je bila odkrita Leški. »Clarisse je bila favoritinja za zlato. Da mi je uspelo to prestati, je bil brez dvoma zame velik dosežek. Že samo tista borba je bila zmaga dneva.«

Kljub zlati kolajni, s katero se je v judu na olimpijskem prestolu pridružila rojakinjama Urški Žolnir (2012) in Tini Trstenjak (2016), pa varovanka trenerja Luke Kuralta še ne ve, koliko oddiha si bo lahko zdaj privoščila, ga pa vsekakor z veseljem pričakuje.

»Bomo videli, kako bo s počitnicami. Upam, da si bom lahko vzela kaj časa, načrtov za zdaj nimam še nobenih. Glede na razplet olimpijske tekme si lahko vzamem čas. Zagotovo tudi oddih pride zdaj na vrsto,« je v smehu pogovor sklenila Leški, ki je zlato kolajno osvojila natanko sto let po prvih slovenski zlatih kolajnah na olimpijskih igrah. Te je na igrah leta 1924, ki so prav tako potekale v Parizu, osvojil legendarni telovadec Leon Štukelj.