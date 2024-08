Od Slovencev napredoval zgolj Savšek

Kajakaši na divjih vodah so na olimpijskih igrah opravili boje osmine finala v krosu. V četrtfinale se je od Slovencev prebil zgolj Benjamin Savšek. Preostali trije naši tekmovalci Eva Alina Hočevar, Eva Terčelj in Peter Kauzer so končali svoje nastope v Parizu.

Savšek, ki je v slalomu kanuistov branil zlato lovoriko iz Tokia 2021 in končal na 11. mestu, je bil v svoji skupini osmine finala drugi za Novozelandcem Finnom Butcherjem, prav prvi dve mesti iz vsake skupine pa sta vodili v četrtfinale. Kauzer, 18. v slalomski preizkušnji, je v svoji skupini končal na tretjem mestu.

Med dekleti je najprej slovenske barve v osmini finala zastopala Terčeljeva in v svoji skupini zasedla tretje mesto, Hočevarjeva pa je nato v svoji skupini pristala na četrtem mestu. Obe sta pred dnevi že končali tudi s slalomskima preizkušnjama, Hočevarjeva je bila med kanuistkami deveta, Terčeljeva pa med kajakašicami sedma.

Četrtfinalni, polfinalni in finalni boji v krosu bodo na sporedu jutri popoldne. Savšek bo v četrtfinalu veslal v skupini skupaj z Novozelandcem Butcherjem, Italijanom Giovannijem de Gennarom, in Poljakom Mateuszom Polaczykom.