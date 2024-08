Pol milijona ljudi spremljalo Belgijčevo zmagoslavje

Sobotno cestno dirko v kolesarstvu po ulicah Pariza, ko je Belgijec Remco Evenepoel osvojil še drugo zlato medaljo na teh olimpijskih igrah, si je po podatkih organizatorjev ogledalo pol milijona ljudi. »Ne vem, ali je to olimpijski rekord, a ob progi se je zbralo 500.000 ljudi,« je povedala predstavnica organizatorjev Anne Descamps.

Po 273-kilometrski vožnji, ki se je začela in končala v senci Eifflovega stolpa v središču prestolnice, je Evenepoel olimpijski naslov osvojil pred dvema domačinoma, Valentinom Madouasom in Christophejem Laportom.

Dirka se je začela na mostu čez reko Seno Pont d'Iena, ki trg Trocadero, kjer je bil pred dobrim tednom vrhunec otvoritvene slovesnosti, povezuje z Eifflovim stolpom. Pot, ob kateri je bilo mogoče občudovati številne zgodovinske in kulturne znamenitosti, so kolesarji nadaljevali proti zahodu in naredili dva kroga v okolici Versailla. Na koncu so se vrnili v Pariz, kjer so opravili tri vzpone na hrib Montmartre.

»Bilo je neverjetno. Ljudje, javnost. Na Montmartru, hrup. To je nekaj, kar je težko opisati,« je po bronasti kolajni dejal Laporte. »Toliko je hrupa. Skoraj vas bolijo ušesa. To so spomini, ki nas bodo spremljali vse življenje.«

Z razpletom cestne dirke je bil zadovoljen tudi najboljši Slovenec Jan Tratnik, ki je na najdaljši cestni dirki v zgodovini olimpijskih iger zasedel osmo mesto.