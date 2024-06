Utrujeni Slovenci niso bili kos Poljakom

Slovenski odbojkarji so ligo narodov končali na četrtem mestu. Po porazu z Japonsko v polfinalu so jih v malem finalu zaključnega turnirja v Lodžu premagali še gostitelji Poljaki, tekmo so dobili z izidom 3:0 (24, 16, 17). S četrtim mestom so Slovenci izenačili najboljšo uvrstitev v ligi narodov, četrti so bili že leta 2021, ko je celotna liga potekala v Riminiju.

Izbranci Gheorgheja Cretuja so v rednem delu lige, ko so se borili za vsako točko, za vsak niz, da so si zagotovili nastop na olimpijskih igrah, očitno ostali brez moči. Utrujenost je naredila svoje, proti Poljakom, ki v rednem delu lige niso igrali v popolni postavi, na zaključnem turnirju pa, niso imeli pravih možnosti, da jih še enkrat premagajo.

Še posebno, ko so spet nesrečno izgubili prvi niz. Pred njegovo končnico so po zaslugi razpoloženega Klemna Čebulja vodili za tri točke, a so jih Poljaki na 23. točki ujeli. Slovenija je še imela zaključno žogo, ni je izkoristila, podaljšek je nato pripadel domačim.

Tine Urnaut, kapetan Slovenije: »Turnir v Ljubljani, kjer smo imeli nekaj napornih obračunov, in tri zaporedne tekme vsak dan so nam pobrale energijo. Prvi niz smo še odigrali dobro, imeli priložnosti tako kot dan prej proti Japonski. Žal jih nismo izkoristili. V nadaljevanju pa so nas Poljaki pritisnili s servisi, naša igra po sprejemu pa ni bila na potrebni ravni. Mislim, da smo v ligi cilj izpolnili, uvrstili smo se a olimpijske igre, tudi turnir v Ljubljani je bil za nas nepozaben.«

Slovenci so se nato v drugem nizu na začetku še nekaj časa upirali. Sredi niza pa so dovolili Poljakom, da se razigrajo. Razlika je naraščala, Slovenija pravih možnosti za izenačenje ni imela. Tudi na začetku tretjega niza je zaostala za tri točke, toda predati se kar tako ni hotela. Še enkrat je tekmece ujela, toda poljska ofenziva po izidu 9:9 je spet obrodila sadove, tekmece je dokončno spravila na kolena.

V slovenski vrsti je bil s 14 točkami najučinkovitejši Čebulj, v statistiko je vpisal en as in tri bloke, Tonček Štern jih je dodal 11. Pri Poljakih je 18 točk dosegel Wilfredo Leon, dosegel je dva asa in tri bloke. Poljaki so dosegli kar 15 točk z bloki, tretjino Tomasz Fornal.

V finalu se bosta merili Francija in Japonska, tekma se bo začela ob 20. uri.