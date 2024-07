Odbojkarji s Srbijo za četrtfinale, Tine Urnaut: Pustili bomo srce na igrišču

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo po uvodni zmagi proti Kanadi (3:1) v drugem krogu olimpijskega turnirja v Parizu danes ob 17. uri igrala proti Srbiji. Z zmago bi si varovanci selektorja Gheorgheja Cretuja že predčasno zagotovili nastop v četrtfinalu.

Slovenija ima na vrhu skupine A tri točke, sledi ji Francija z dvema, potem ko je po petih nizih v nedeljo ugnala Srbijo. Ta ima eno točko, Kanada pa je na dnu brez. Zmaga Slovenije s 3:0 ali 3:1 bi pomenila, da bi Slovenija v skupini končala vsaj pred Srbijo in Kanado, ne glede na razplet drugega dvoboja drugega kroga med domačini in Kanadčani (21.00).

Toda Srbi ne glede na to, da so izgubili zadnje štiri tekme proti Sloveniji, niso naiven nasprotnik. To je na svoji koži trenutna generacija odbojkarjev občutila predvsem v finalu evropskega prvenstva pred petimi leti. Takrat so Srbi prav v Parizu slavili s 3:1 v nizih.

»Iskreno o tem niti ne razmišljamo. Gremo tekmo za tekmo, točko za točko, niz na nizom. To je edini način, da prideš do rezultata, ki si ga želiš, vsaj kolikor vem sam,« je namigovanja o nekakšnem pariškem maščevanju ovrgel kapetan Tine Urnaut.

Po tekmi proti Kanadi, v kateri je Slovenija prikazala zavidljivo raven odbojke, a vmes večkrat tudi popustila, je kapetan zasedbe obrnil pogled proti torkovi tekmi proti Srbom. »Srbija je zagotovo zelo dober nasprotnik, to so pokazali na današnji tekmi, tudi v Stožicah in na vseh prejšnjih medsebojnih tekmah. Moramo se čim bolje spočiti, nato pa iti na polno, točko za točko. Dokler bomo na turnirju, bomo puščali srce na igrišču,« je boj do zadnjega atoma moči včeraj za STA obljubil 35-letni Korošec.

Tine Urnaut je kapetan Slovenije. FOTO: Andrej Isaković/AFP

Srbi so sicer v nizu treh zaporednih porazov, a tudi ti nosijo posebno težo. V nedeljo so šele po odločilnem nizu izgubili proti domačinom in aktualnim olimpijskim prvakom, v Stožicah so pred tem v ligi narodov močno namučili slovensko izbrano vrsto in prav tako izgubili šele po petem nizu. Prav tako v ligi narodov pa so z 2:3 izgubili še proti Poljski, eni glavnih favoritinj za naslov olimpijskih prvakov.

Gre torej za zasedbo, ki je vredna spoštovanja, obenem pa Slovenci prvič nastopajo na olimpijskih igrah in bi lahko bili pod vtisom veličine tekmovanja. »Olimpijske igre so seveda veliko tekmovanje, tako močno smo si ga želeli in vemo, da se je težko uvrstiti nanj. Z glavo smo pri stvari. Iskreno smo se pred prvo tekmo pogovarjali, da tej zgodovinski tekmi ne smemo dajati prevelike teže, ker bo sicer vse skupaj precej težje,« je spregovoril Jan Kozamernik.

Če Tonček Štern po izpahnjenem kazalcu leve roke ne bi mogel igrati, bi moral Rok Možič prevzeti večji del odgovornosti na terenu. Vendar sodeč po besedah Matjaža Vogrina, vodje zdravniške službe slovenske odprave, bo odlični korektor, tudi najbolj učinkovit posameznik prve tekme, lahko igral s povitim prstom.