Evforija je ostala v ogrevalni dvorani, na OI ni prostora za napake

Nov sistem kvalifikacij za olimpijski turnir v odbojki je poskrbel, da na njem res igrajo najboljše reprezentance sveta. Slovenija v ta krog nedvomno sodi, razlike med najboljšimi pa so minimalne in zato bodo odločale malenkosti, poudarjajo slovenski reprezentanti. Tudi Jan Kozamernik, ki pri 28-ih letih zdaj sodi v krog reprezentantov, ki so v najboljših odbojkarskih letih. Bloker italijanskega Trentina je tudi v slovenski izbrani vrsti zadolžen za ustavljanje tekmecev na mreži, lahko bi zapisali, da je tudi eden od vodij reprezentance, a karizmatičnih karakterjev v zasedbi Gheorgheja Cretuja ne manjka. Če bodo Slovenci še nekaj dodali, je »Koza« prepričan, da lahko pridejo daleč.

Prvi olimpijski nastop ste opravili z odliko, kako ste ga doživeli?

Gre za res veliko tekmovanje, dolgo smo si želeli tega nastopa, a zdaj smo tukaj in želimo biti z glavo pri stvari. Pred tekmo smo se pogovarjali o tem, da ne smemo tekmi dajati prevelike teže, ne glede na to, da gre za prvo tekmo na OI. Na ogrevanju je bila prisotna evforija, ko pa smo stopili na igrišče, smo se dobro zavedali, po kaj smo prišli.

Ni bilo lahko, v zadnjih dveh nizih ste Kanado večinoma lovili.

Zelo hitro se je pokazalo, da moramo ostati osredotočeni, ko smo se nekoliko preveč sprostili, smo z druge strani hitro dobili odgovor. To je čar tega tekmovanja, niti za trenutek ne smeš spustiti glave in to naj bo vodilo tudi za naslednje tekme.

Prve minute tekme so bile odlične, sledil je šok ob poškodbi Tončka Šterna. Kako je do nje pravzavprav prišlo? Ko smo s tribune spremljali vaše reakcije, je izgledalo zelo slabo …

Tončkov prst je skočil iz sklepa, ni izgledalo najbolj lepo. Klicali smo zdravniško osebje, da bi prišli oskrbet Tončka, a doktorja reprezentance v tistem trenutku ni bilo v dvorani, od uradne zdravniške ekipe tudi ni bilo odgovora, nato je naš fizioterapevt uredil nastali položaj. Upam, da bo vse v redu, vsi želimo Tončku najboljše, v tistem trenutku pa smo ohranili zbranost in dobili prvi niz, kar je fenomenalno po takšnem dogodku. Ko smo videli, da se je Tonček vrnil, da je želel nazaj v igro, je bilo vse skupaj nekoliko lažje. Bomo videli, kako bo v naslednjih dneh, na tekmi dela adrenalin, kasneje se bo videlo realno stanje.